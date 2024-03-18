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Росіяни завдали ракетного удару по Конотопу: що відомо про "приліт"

Росіяни завдали ракетного удару по Конотопу: що відомо про "приліт"

Фото: Associated Press

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У понеділок, 18 березня, російська армія завдала ракетного удару по Конотопу Сумської області. Пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 18 березня ворог завдав удари по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери.

За попередньою інформацією, загиблих немає, наголосили в ОВА. 

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