Росіяни завдали ракетного удару по Конотопу: що відомо про "приліт"

У понеділок, 18 березня, російська армія завдала ракетного удару по Конотопу Сумської області. Пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 18 березня ворог завдав удари по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери.

За попередньою інформацією, загиблих немає, наголосили в ОВА.