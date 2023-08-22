Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: виникли проблеми з електрикою

На світанку вівторка, 22 серпня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару. Попередньо, постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно", - повідомив голова ОВА.

Внаслідок удар пошкоджено 20 приватних будинків, а також лінію електропередач.

"Зараз здійснюється перезапуск електрикою. На зараз частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту. Працюють усі служби", - повідомив він.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, через проблеми на мережі декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено. Водопровідна система також працює генератори.

Крім того, російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район області. За словами очільника ОВА, окупанти поцілили по приватному підприємству. Внаслідок влучання сталася пожежа. Рятувальники ліквідували займання. Минулося без загиблих та поранених.

Ще одна атака по територію району сталася вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура.

Пошкоджений внаслідок атаки РФ будинок. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росіяни атакували Дніпропетровщину. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росіяни атакувала Дніпропетровщину дронами. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Як повідомлялося, зранку 22 серпня у Кривому Розі пролунав вибух.Повітряна тривога в Дніпропетровській області тривала від 05:32 до 06:49. Перед вибухом повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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