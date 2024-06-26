Росіяни завдали ракетного удару по Одеській області: які наслідки

Вночі проти 26 червня армія Російської Федерації вдарила ракетою по Одеській області. Минулося без потерпілих місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог завдав удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок "прильоту" у промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.

Своєю чергою, Сили оборони півдня наголосили, що армія РФ завдала терористичного удару по південних регіонах. Також окупанти вдарили по Миколаївській області керованою авіаційною ракетою. Сталося влучання на відкритій місцевості.

Нагадаємо, 24 червня окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено складські приміщення торговельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі.

Читайте також: