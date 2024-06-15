Росіяни завдали ракетного удару по Шостці: є жертви

Крім того, є пошкодження споруд.

Армія Російської Федерації 14 червня завдала ракетного удару по Шостці, що в Сумській області. Внаслідок обстрілу є жертва та багато поранених.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації та в ОК "Північ".

"Шосткинська громада: ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили в ОВА.

Тим часом військові ОК "Північ" повідомили, що кількість поранених зросла до семи. Крім того, внаслідок удару пошкоджено промислові споруди.

Як повідомлялося, вночі і зранку 14 червня Росія здійснила удар "Шахедами" і ракетами різних типів. Окупанти розпочали атаку близько 23:00, запустивши БпЛА. Зранку росіяни вдарили аеробалістичною ракетою "Кинджал".

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