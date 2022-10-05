Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Вранці ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює протиповітряна оборона. Мешканців Запоріжжя просять не нехтувати сигналами про тривогу.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - йдеться у повідомленні керівника області.

До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 09:15. Станом на 09:35 вона досі триває.

Як повідомлялося, у ніч проти 5 жовтня російська армія завдали удару дронами-камікадзе по місту Біла Церква Київської області. Росія використала дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

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