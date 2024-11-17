Росіяни завдали трьох ударів по Запоріжжю: в ОВА повідомили, які наслідки

Росіяни завдали трьох ударів по Запоріжжю. Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 08:46 інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань зʼясовуються.

"Де можливо, екстрені служби вже працюють", - зазначив Федоров.

За уточненою інформацією, через ворожу атаку на Запоріжжя дістали поранення двоє людей.

"59-річний чоловік у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", - зауважив очільник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, зранку 17 листопада армія РФ завдала масованого удару дронами й ракетами по Україні. У ЦПД РНБО прокоментували атаку, згадавши розповіді конспірологів про "таємні перемовини" й "не бити по енергетиці". Там нагадали: протягом місяця йшлося про те, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Відтак Україна до цього готувалася.

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