Росіяни завдали ударів КАБами по Харкову: що відомо

Увечері в п'ятницю, 4 жовтня, російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та околицях. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він попросив харків'ян перебувати в укриттях під час авіаудару ворога.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов теж закликав мешканців міста до обережності, повідомивши, що в Харкові чути звуки вибухів.

"За попередньою інформацією, два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів міста. Без пожежі. Інформації щодо постраждалих на даний момент не надходило", - додав він.

Нагадаємо, увечері в середу, 2 жовтня, після російського авіаудару по Харкову виникла пожежа у пʼятиповерховому будинку.

Авіабомба просто в будинок! Наслідки нічного удару по Харкову!

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