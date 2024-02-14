РФ вдарила ракетами по лікарні і п'ятиповерхівці в Селидовому: серед загиблих дитина і вагітна

Четверо дітей отримали поранення.
Вночі проти 14 лютого росіяни двічі завдали ударів по Селидовому на Донеччині. Станом на ранок відомо про трьох загиблих місцевих мешканців, серед яких - дитина.
Про це повідомили в Селидівській міській військовій адміністрації.
Крім того, поранення отримали щонайменше 12 осіб. Серед травмованих також четверо дітей.
Зазначається, що російські окупанти атакували цивільні об'єкти: влучили у п'ятиповерхівку та місцевий медзаклад. Внаслідок удару 12 квартир в одному з під'їздів будинку зруйновано. Крім того, пацієнтів зі зруйнованої лікарні перевозять до закладів Покровська та Мирнограда.
Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що серед загиблих є одна дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед 12 поранених - чотири дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.
"Вночі росіяни випустили по місту чотири ракети, тип ракет встановлюємо. Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні", - йдеться у повідомленні.
Загалом внаслідок ударів пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, крамниця, аптека, а також чотири автомобілі.
Наслідки атаки
Нічний обстріл Селидового
Пізно ввечері 13 лютого, близько 23:30, російські окупанти обстріляли багатоповерхівку у Селидовому. Серед поранених - двоє дітей 2016 і 2007 років народження.
Близько 01:00 росіяни вдруге за ніч вдарили по Селидовому. У результаті атаки було пошкоджено один із корпусів лікарні.