РФ вдарила ракетами по лікарні і п'ятиповерхівці в Селидовому: серед загиблих дитина і вагітна

Вночі проти 14 лютого росіяни двічі завдали ударів по Селидовому на Донеччині. Станом на ранок відомо про трьох загиблих місцевих мешканців, серед яких - дитина.

Про це повідомили в Селидівській міській військовій адміністрації.

Крім того, поранення отримали щонайменше 12 осіб. Серед травмованих також четверо дітей.

Зазначається, що російські окупанти атакували цивільні об'єкти: влучили у п'ятиповерхівку та місцевий медзаклад. Внаслідок удару 12 квартир в одному з під'їздів будинку зруйновано. Крім того, пацієнтів зі зруйнованої лікарні перевозять до закладів Покровська та Мирнограда.

Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що серед загиблих є одна дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед 12 поранених - чотири дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

"Вночі росіяни випустили по місту чотири ракети, тип ракет встановлюємо. Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні", - йдеться у повідомленні.

Загалом внаслідок ударів пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, крамниця, аптека, а також чотири автомобілі.

Наслідки атаки

Російські загарбники вночі 14 лютого обстріляли Селидове. Фото: міська рада.

Наслідки обстрілу Селидового вночі проти 14 лютого. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Наслідки обстрілу Селидового. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Нічний обстріл Селидового

Пізно ввечері 13 лютого, близько 23:30, російські окупанти обстріляли багатоповерхівку у Селидовому. Серед поранених - двоє дітей 2016 і 2007 років народження.

Близько 01:00 росіяни вдруге за ніч вдарили по Селидовому. У результаті атаки було пошкоджено один із корпусів лікарні.

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