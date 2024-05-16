Росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Вовчанській громаді: Синєгубов розповів про постраждалих

Російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по одному із сіл Вовчанської громади.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби”, - розповів Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок атаки постраждали п’ятеро місцевих мешканців: двоє медиків, двоє водіїв та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, що наступ РФ на Харківщині створив для ЗСУ одну з найбільших проблем від початку війни.

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