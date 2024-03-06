Росіяни завдали удару по Боровій на Харківщині: 1 людина загинула, ще 7 поранені (відео)

За словами Цаплієнка, чоловіка врятувати не вдалося, і він просто згорів живцем. А жінку, на щастя, вдалося дістати з-під завалів живою.

Російські окупанти сьогодні, 6 березня, завдали цинічного удару по житлових будинках у селищі Борова на Харківщині.

У Мережі з'явилися кадри порятунку цивільної жінки з-під завалів.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, українські прикордонники, які випадково проїжджали неподалік, врятували двох дітей і поранену жінку з-під завалів зруйнованої домівки.

Нажаль, чоловіка врятувати не вдалося, і він просто згорів живцем.

Наслідки російського удару по Боровій

"Важкі кадри. Але світ має розуміти, що саме так російські воєнні злочинці хочуть вчинити з усім українським народом", – зазначив Цаплієнко.

Росіяни завдали удару по Боровій на Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загиблому було 70 років. Відомо про 7 постраждалих, з них – троє неповнолітніх хлопців.

"73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості. У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення.

Надається меддопомога всім постраждалим. Ліквідація наслідків триває", - зазначив голова ОВА.

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