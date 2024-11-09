Росіяни завдали удару по Куп’янську: двоє людей загинули під обірваними електродротами (фото)

За попередньою інформацією, російські терористи застосували для авіаудару КАБ-1500.

У суботу, 9 листопада, російська терористична армія завдала авіаційного удару по місту Куп’янську на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, на яких упали обірвані дроти електромережі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Ударом російської авіації в місті пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

Наслідки обстрілу міста Куп'янська на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу міста Куп'янська на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу міста Куп'янська на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Поранення отримав 61-річний чоловік.

“Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються”, - йдеться у повідомленні прокуратури.

Наслідки обстрілу міста Куп'янська на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, російські терористи застосували для авіаудару КАБ-1500.

Нагадаємо, раніше у селищі Ківшарівці Куп’янського району Харківщини внаслідок ворожого удару по пʼятиповерховому будинку було зруйновано цілий підʼїзд.

"У нас стріляють цілодобово"! Негайна евакуація з Куп'янського району

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