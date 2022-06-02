Росіяни завдали удару по школі у Харкові, вбивши жінку: подробиці обстрілів в місті та області (фото)

Росіяни завдали удару по школі у Харкові, вбивши жінку: подробиці обстрілів в місті та області (фото)

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області, вбивши жінку і поранивши трьох чоловіків.

Впродовж доби російські війська завдали ударів по Харкову та кількох населених пунктів області. Окупанти обстріляли приватні будинки, господарчі споруди, школу та виробничу будівлю. Внаслідок ворожих ударів загинула одна жінка, ще троє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

"Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 13, зокрема пожеж спричинених обстрілами — 4, пожеж, що сталися з інших причин — 9, також 3 — для надання допомоги населенню, 3 – для надання допомоги комунальним службам та проведення аварійно-рятувальних робіт", - повідомили рятувальники.

Внаслідок ворожих обстрілів пожежі сталися у Золочівській громаді Богодухівського району, Чугуївському районі області, а також у Київському та Слобідському районі Харкова. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, школа та виробнича будівля.

Так, внаслідок обстрілу приватного сектору в с. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району, ворожий снаряд влучив у житловий будинок. В результаті обстрілу постраждали 2 чоловіків: 1947 року народження, який був госпіталізований до Чугуївської районної лікарні та 1958 року народження, від госпіталізації відмовився.

Окрім того, приблизно о 00:13 2 червня снаряд окупантів влучив у загальноосвітню школу Київського району міста Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. Горіло приміщення бібліотеки на площі 50 кв. м. О 02:14 вогонь ліквідували. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки, а також постраждав чоловік та три жінки були врятовані.

О 00:20 в Слобідському районі Харкова під час обстрілу зайнялась триповерхова виробничо-господарська будівля. Площа пожежі становила 1000 кв. м. На ліквідацію займання було задіяно 6 одиниць техніки та 36 вогнеборців.

Окрім цього за добу піротехніки в області ліквідували 38 ворожих боєприпасів.

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