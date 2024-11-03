Росіяни завдали удару по супермаркету в Харкові: що відомо

Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали четверо людей.
Пізно увечері в неділю, 3 листопада, російська терористична армія завдала удару керованою авіабомбою по супермаркету в Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок ворожого удару поранення отримали четверо людей.
“Служби працюють на місці влучань”, - написав він.
Нагадаємо, 30 жовтня Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові. Авіабомба влучила між третім та четвертим поверхами, що призвело до руйнування майже всього під’їзду.
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