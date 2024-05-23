Росіяни завдали удару по "Укрзалізниці" на Харківщині

Після удару росіян поїзди продовжують курсувати за графіком.

Російські окупанти завдали на Харківщині удару по залізничній інфраструктурі. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв. Поїзди продовжують курсувати за графіком. Дякуємо колегам, які продовжують працювати заради України. Тримайтеся, харків'яни”, - розповіли в “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що окупанти можуть відкрити на Сумщині ще один фронт.

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