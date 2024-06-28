Росіяни завдають ударів по Харкову та Харківському району – ОВА

Ворог знову гатить по цивільних.

Окупанти завдають ударів по Харкову та Харківському району. Місцевих жителів закликають бути обережними.

Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Циркунах

Як повідомив Синєгубов, внаслідок обстрілу Циркунів на Харківщині є пошкодження цивільної інфраструктури.

"За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється", – додав він.

Станом на 17:02 кількість постраждалих зросла до 6.

"Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання – на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці", – зазначив Синєгубов.

Раніше на Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми. Йдеться про Ізюмський, Богодухівський, Куп’янський, Чугуївський райони області.

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