Ворог переозброюється: українські сапери освоюють нове обладнання і знешкоджують нові види вибухівки

Аби знешкодити ці вибухові пристрої, треба чимало знань і практики, саперного інструментарію та технічної підтримки.

На сто квадратних метрів поля може бути понад 250 мін. Кожен крок по такій землі - це смертельна небезпека.

Сапери Сил Підтримки ЗСУ першими ступають на цю землю. Щоб стати спеціалістом із розмінування, треба вчитися місяцями, а потім щодня удосконалювати свої знання і вміння, тому що ворог нашпигував вибухівкою все, до чого мав доступ.

Виявити, знешкодити російські смертельні пастки і вціліти самому - завдання саперів. І ми всі разом можемо їм у цьому допомогти, адже не вистачає спецтехніки та транспорту. Саме тому компанія “Київстар”, благодійний фонд "Повернись Живим" та за підтримки 1+1 Медіа відкрили збір коштів на базове обладнання для саперних груп. Проєкт "Нам тут Жити" має на меті зібрати 175 мільйонів гривень для забезпечення інженерно-саперних груп у складі Сил підтримки ЗСУ.

Щоб не отримати травм, дуже допомагають чоботи-павуки. Вони важкуваті і дещо незграбні, але справді рятівні, бо здатні захистити ноги від вибухової ампутації.

«Можливо, пошкодження якогось із елементів цього сапога, але сама нога буде неушкоджена», - розповів Олександр, сапер 128 бригади територіальної оборони Дніпра.

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Олександр на позивний "Агроном" показав харківську розробку. За його словами, якби у такі павуки всіх вибухотехніків взути, багато хлопців убереглося б.

«У нас два сапера за тиждень без ніг залишились. Спочатку один, а потім інший», - ділиться він страшною статистикою.

Притрушені землею або приховані у бур’яні протитанкові та протипіхотні ворожі міни розташовано повсюди.

Олександр до Великої війни десять років працював ландшафтним дизайнером – звідси і позивний "Агроном". Добровольцем пішов до війська і вивчився на сапера.

«У мене було просто за мету навчитись, тому що я з цим працюю. Це моє життя, моя безпека і моє майбутнє», - розповів він, пройшовши тримісячний вишкіл за кордоном з канадійцями, поляками і литовцями.

Його хотіли залишити у Польщі для викладання, але чоловік вирішив повернутися до України і допомагати своєму війську на полі бою. Зараз він із побратимами розміновує на Запорізькому напрямку. У підрозділі територіальної оборони працює три групи саперів - 12 чоловіків.

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«Минулого тижня знайшли відрізок поля, де на ста квадратних метрах було більше 250 протипіотних мін. Це дуже щільно», - сказав Олександр.

Аби їх знешкодити, треба чимало знань і практики, саперного інструментарію та технічної підтримки. «Щоб у кожній групі був по одному приладу нічного бачення, дронів, щоб літати в розвідку. У нас цього немає», - констатував сапер Сил Підтримки ЗСУ.

Один день війни, кажуть сапери, це від десяти днів до кількох місяців розмінування. Росіяни, тікаючи від ЗСУ, залишають чимало боєприпасів. Ті, що не здетонували, фахівці знищують на відповідних полігонах. Окрім цього ворог переозброюється. В армії РФ з'являються нові міни, які саперам ще доведеться вивчати.

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Військовий із позивним “Агроном” розповів, що на фронті з'явилися привезені з Сирії протипіхотні міни фугасної дії розробки Ірану. Але хлопці готові виконувати свою роботу, скільки знадобиться, доки наша земля не буде безпечною. У них навіть водій, який воює від 2015 року, сам якось розміновував шлях. Вони знають для кого це роблять. Так, “Агронома” вдома чекає велика родина – батьки, дружина та семирічний синочок, а ще сестра з племінниками.

Вибухівкою, розтяжками та мінами, окрім лісосмуг, водойм і полів, нашпиговані будинки та техніка. І їх дуже чекають люди у звільнених від ворога містах і селах.