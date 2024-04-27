Росіяни завезли пропагандистів на ТОТ: що пропонують школярам

Росіяни завезли на ТОТ нову партію пропагандистів. Їхнє завдання – добряче промити мізки українським дітям за усім відомими методичками.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають у підпіллі, інструктори проводять для дітей походи під назвою "Нові горизонти", у межах яких школярам середніх класів розповідають російську викривлену історію про "другу вітчизняну". Молодь переконують, що "в Україні панує нацизм".

"При цьому, російські гастролери мають також антизахідну мілітаристську риторику, вербуючи школярів до вступу в "Юнармію" – російський аналог гітлерюгенда", – додали у Центрі.

Там наголошують: ці ганебні заходи не лишаться без покарання. Йдеться як про пропагандистів, так і про адміністрації шкіл, які "зганяють" на російські події учнів.

Нагадаємо, загарбники в окупованому Бердянську заставляють дітей прибирати місто на "суботниках".

Читайте також: