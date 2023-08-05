Росіяни завозять на окуповані території гастролерів з Сирії через дефіцит персоналу - Центр нацспротиву

Окупанти продовжують завозити гастролерів на тимчасово окуповані території для ліквідації дефіциту медичного персоналу.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з ворогом й покинули регіон. Відтак ворог завозить на ТОТ своїх лікарів, зокрема на Херсонщину.

Так до Каховки прибули російські лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга. Група цих гастролерів фактично заробляє кошти, адже отримує надбавку за роботу в зонах воєнних дій, й до цього ці лікарі працювали в окупованій Сирії.

Нагадаємо, 1 серпня росіяни вдарили по лікарні Херсона. Внаслідок атаки ворога загинув медик однієї з лікарень, де був "приліт". Поранення, що були несумісними із життям, отримав ЛОР-лікар. Також поранено медичну сестру.

Вже 3 серпня окупанти знову обстріляли Херсон. Росіяни поцілили по торговельному центру та місцевому медичному закладу.

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