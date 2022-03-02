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Росіяни зайняли місто Тростянець на Сумщині і використовують мешканців як "живий щит"

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Російські загарбники ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Окупанти бояться авіаударів.

Станом на 1 берехня три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець Сумської області і повністю зайняли місто.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький з посиланням на інформацію від від голови Тростянецької громади Юрія Бови. 

За його словам, окупанти знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею.  

У Тростянці майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги. Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив у місті такий собі штаб.  

Живицький запевнив, що навіть у таких умовах міська влада працює і забезпечує людей їжею.

"Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині знешкодили 180 одиниць ворожої техніки.

 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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