Росіяни зайняли місто Тростянець на Сумщині і використовують мешканців як "живий щит"

Росіяни зайняли місто Тростянець на Сумщині і використовують мешканців як "живий щит"

Російські загарбники ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Окупанти бояться авіаударів.

Станом на 1 берехня три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець Сумської області і повністю зайняли місто.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький з посиланням на інформацію від від голови Тростянецької громади Юрія Бови.

За його словам, окупанти знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею.

У Тростянці майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги. Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив у місті такий собі штаб.

Живицький запевнив, що навіть у таких умовах міська влада працює і забезпечує людей їжею.

"Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині знешкодили 180 одиниць ворожої техніки.