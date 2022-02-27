Росіяни зазнали нової "невдачі": у МВС показали, як під Черкасами вщент згоріла техніка окупантів (фото)

Росіяни зазнали нової "невдачі": у МВС показали, як під Черкасами вщент згоріла техніка окупантів (фото)

Агресор втрачає засоби для пересування.

Під Черкасами російські окупанти зазнали чергових втрат.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Зокрема, Геращенко опублікував світлини, на яких видно, як у російських загарбників вщент згорів їхній транспорт.

"Далі буде …", - оптимістично зауважив Геращенко.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: