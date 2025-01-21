Росіяни збільшили обстріли прикордоння на півночі: в ЗСУ назвали причину

Російські війська почала частіше атакувати Сумську та Чернігівську області авіаційними бомбами.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Північ", полковник Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

З його слів, російські війська посилили удари по Сумській і Чернігівській областях. Зокрема із застосуванням керованих та некерованих авіаційних бомб. Таким чином ворог намагається змусити українські війська обороняти всю прикордонну зону.

Як повідомлялося, у Мережі минулого тижня з'явилася інформація про "прорив" у Сумській області. Втім, Сили оборони тримають позиції та готові до можливих спроб проникнення російських ДРГ.

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