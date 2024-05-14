Росіяни збільшили тиск у Запорізькій області: у ЗСУ розповіли деталі

Російські війська збільшили тиск в Запорізькій області на Оріхівському напрямку. Водочас це може бути не пов'язане напряму з активізацією окупантів на Харківщині.

Про це повідомив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

"Ми можемо лише зазначити, що є безрезультатне збільшення тиску на Оріхівському напрямку – там вчора у нас було на Старомайорське 19 штурмів, на Роботине – три. І в принципі так, вони збільшилися синхронно з Харківським напрямком, проте сказати, що це напряму пов'язано, станом на зараз я не можу", – зазначив він.

Попри це, окупанти знизили тиск на Кринки – 12 травня там взагалі не було штурмів.

Загалом російське угруповання на південному напрямку залишається без змін.

"Тому сказати, що якось це корелюється з подіями на Харківщині, станом на зараз, наприклад, я не готовий. Так, вони перерозподілили сили, але на нашому напрямку їх перерозподілили. І, до речі, ці 19 штурмів, вони були безуспішними вчора. І це теж важливий момент", – сказав речник.

Нагадаємо, російська окупаційна армія посилили атаки на Запорізькому напрямку. Війська ворога намагаються прорвати оборону ЗСУ. Втім, успіху не мають.

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