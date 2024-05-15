Росіяни збільшують кількість моргів на тимчасово окупованих територіях

У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише Центр національного спротиву.

Додаткові місця зберігання трупів людей, які “досягли цілей СВЛ”, розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього. Туди звозять навіть тіла з півночі Харківщини, аби не “травмувати” мешканців Бєлгорода.

"Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця Володимира Путіна, коли РФ експортує солдат в ніш країні й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп", - йдеться у повідомленні.

Також читайте РФ розгортає додаткові морги та крематорії поблизу Авдіївки - ЦНС

Кожен мешканець ТОТ може спростити процедуру демобілізації російського солдата й повідомити про місце їх розташування на українській землі, чи місце ворожих складів.

Начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється у другий Бахмут.

Також мешканці Вовчанська, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і погрожували вбити (відео).

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.