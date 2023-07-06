Росіяни збираються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин": чому це вкрай небезпечно

Окупанти знову наражають ЗАЕС на небезпеку. Тепер вони збираються перевести один з енергоблоків у режим "гарячого зупину", який передбачає потужний викид радіації під час аварії на станції.

Російські окупанти збираються перевести четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції в стан "гарячого зупину". Це може спричинити аварію.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Зазначається, що окупаційний псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне "розпорядження". Слід зазначити, що через знищення росіянами Каховської ГЕС, Каховське водосховище тепер зневоднене, тож під час запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може просто не вистачити.

"При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин", - сказав Котін.

Таким чином, за словами президента ДП "НАЕК "Енергоатом", у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" на станції може статися аварійна ситуація.

Що означає гаряча зупинка енергоблоку

Гаряча зупинка реактора означає, що за потреби його потужність для поновлення виробництва електроенергії можна підняти у стислі терміни. Однак реактори, що перебувають у такому стані є найнебезпечнішими на станції, оскільки вибух реактора, який працює, спричинить значно більше забруднення, ніж викиди після вибуху ректорів на так званій "холодній зупинці".

Крім того, режим "холодного зупину" з моменту втрати зовнішнього електропостачання та води для охолодження реактора дозволяє станції працювати ще протягом 8 днів. Натомість у стані "гарячого зупину" аварія із радіаційними викидами може статися вже через 27 годин.

Яка ситуація на ЗАЕС зараз

Український оперативний персонал, який вже понад півтора року забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на ситуацію, яка складається, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

"І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!" - наголосив Котін.

За його словами, після привертання уваги громадськості до ситуації на ЗАЕС живлення з основної лінії 750 кВ на станції поновили. Однак невідомо, на який термін.

"Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ", – сказав Котін.

Після втрати живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі 4 липня о 01:21, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перейшла в режим часткового блекауту, поки не було заживлено з резервної лінії усі енергоблоки.

ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому.

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