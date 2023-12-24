Росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини: зафіксовано 94 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати громади Сумської області.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 23 грудня 2023 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Шалигинська громади.
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (3 вибухи) та мінометів (4 вибухи).
- Краснопільська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання 1 вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).
- Великописарівська громада: росіяни скинули 24 міни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: ворог гатив зі ствольної артилерії (13 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
- Юнаківська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух) та здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (5 вибухів).
Нагадаємо, що раніше на Сумщині блогера-мільйонника визнано винним у поширенні інформації та в співпраці з Росією, що містить виправдовування збройної агресії проти України. Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років. Прокуратура не уточнила імені та прізвища блогера, проте йдеться про Юрія Подоляку.
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