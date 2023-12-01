Росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Стала відома інформація про ситуацію у Сумській області станом на 21:00 30 листопада.

Зафіксовано 155 вибухів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), АГС (20 вибухів) та СПГ (3 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа (чоловік 39 років, якого госпіталізовано до медичного закладу).

Великописарівська громада: були мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів), а також здійснено обстріл FPV-дронами (камікадзе) (1 вибух)

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (20 вибухів) та мінометів (11 вибухів). Також була атака 3 FPV-дронів (камікадзе).

Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух) та мінометні обстріли (22 вибухів) і обстріли з артилерії (6 вибухів).

Новослобідська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила низку українських областей.

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