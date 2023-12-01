Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
73
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома інформація про ситуацію у Сумській області станом на 21:00 30 листопада.

Зафіксовано 155 вибухів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), АГС (20 вибухів) та СПГ (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа (чоловік 39 років, якого госпіталізовано до медичного закладу).
  • Великописарівська громада: були мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів), а також здійснено обстріл FPV-дронами (камікадзе) (1 вибух)
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (20 вибухів) та мінометів (11 вибухів). Також була атака 3 FPV-дронів (камікадзе).
  • Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух) та мінометні обстріли (22 вибухів) і обстріли з артилерії (6 вибухів).
  • Новослобідська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила низку українських областей

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
73
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація