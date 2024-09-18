Росіяни здійснили авіаудар по об'єктах енергетики в одному з міст

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Вночі проти середи, 18 вересня, російські військові здійснили авіаційний удар по енергетичних об’єктах міста Суми. Окупанти атакували місто "Шахедами".
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі. Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години", - наголосили в ОВА.
Зазначається, що минулося без потерпілих місцевих мешканців. Наразі фахівці ліквідують наслідки удару.
Нагадаємо, напередодні вночі окупанти здійснили потужну атаку на Суми та область. В обласному центрі через удари РФ у місті горять підстанції, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.