Росіяни здійснили масований авіаудар на Сумську область: які наслідки

Інформації про потерпілих немає.

Вночі 17 вересня Сумська область зазнала масованого авіаційного удару армії РФ. Сили ППО над територією регіону збили 16 "Шахедів".

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів", - повідомили в ОВА.

Зазначається, що наразі об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення. Аварійні бригади ліквідують наслідки російської атаки.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ випустила по Україні понад пів сотні "Шахедів". Окупанти атакували з Курська та Приморсько-Ахтарська, що в РФ, а також з мису Чауда в тимчасово анексованому Криму.

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