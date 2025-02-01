Росіяни здійснили одну з наймасштабніших дронових атак на Запоріжжя (фото)

У суботу, 1 лютого, російська армія скерувала на Запоріжжя 18 безпілотників. Це одна з наймасштабніших дронових атак на місто.

Про це повідомили Запорізька міська рада та ДСНС України.

У результаті падіння уламків постраждав 57-річний чоловік. Він отримав необхідну медичну допомогу, проте від госпіталізації відмовився.

"Крім того, у різних районах міста сталися пожежі:загоряння покрівлі будівлі навчального закладу; горіли два автомобілі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки; загоряння гаражів та приватних автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Атака на Запоріжжя 1 лютого / Фото: ДСНС

Атака на Запоріжжя 1 лютого / Фото: ДСНС

Атака на Запоріжжя 1 лютого / Фото: ДСНС

Служби екстреного реагування, серед яких 97 рятувальників та 26 одиниць техніки ДСНС, ліквідували всі пожежі та наслідки ударів.

Нагадаємо, Росія влучила в житловий будинок у Полтаві.

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