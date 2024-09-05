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Росіяни здійснили пуск авіабомб на Сумщині: поранення внаслідок обстрілу отримали цивільні

Росіяни здійснили пуск авіабомб на Сумщині: поранення внаслідок обстрілу отримали цивільні

Обстріл Сумської області / поліція Сумської області

Ворог не зупиняється в обстрілі Сумщини.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 4 вересня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 52 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Великописарівська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська,  Есманьська, Березівська, Ямпільська, Путивльська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

  • Миколаївська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (1 вибух).
  • Юнаківська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
  • Білопільська громада: пуск авіабомб КАБ(1 вибух), мінометний обстріл (16 вибухів).
  • Березівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог вів обстріл з АГС (9 вибухів), міномета (4 вибухи), артилерії (8 вибухів), здійснив скидання боєприпасів (6 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів), атаку FPV-дроном (4 вибухи).
  • Хотінська громада: удар FPV-дроном (3 вибухи).
  • Великописарівська громада:  удар FPV-дроном (2 вибухи), артилерійський обстріл (15 вибухів), обстріл з СПГ (4 вибухи), мінометний обстріл (19 вибухів).
  • Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе (1 вибух).
  • Новослобідська громада: росіяни вели мінометний обстріл (15 вибухів) та вдарили FPV-дроном (1 вибух), здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
  • Глухівська громада: удар FPV-дронами (2 вибухи).
  • Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (4 вибухи), поранення внаслідок обстрілу отримали 6 цивільних людей.
  • Дружбівська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Свеська громада: ворог обстріляв громаду з РСЗВ (8 вибухів), поранення отримала місцева жителька.

Нагадаємо, що раніше росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми. Попередньо, ворог застосував КАБ.

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