Росіяни змінили тактику: у ЗСУ назвали небезпечну зброю, завдяки якій окупанти просунулись на фронті

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що російські окупанти просунулись на фронті, оскільки вони змінили тактику. Загарбники тепер масово скидають КАБи по позиціях ЗСУ, рівняючи усе зі землею.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Ілля Євлаш зауважив, що зараз росіяни на фронті змінили тактику та почали масово застосовувати КАБи, рівняючи усе із землею.

"Зараз вони перекваліфікували своє оборонне замовлення на КАБи та ФАБи – бомби ближньої дії", - заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Ілля Євлаш зауважив, що окупанти буквально закидують передову авіабомбами, які або виготовляють зараз, або модернізують радянські.

"Зараз вони намагаються ставити ставку на закидування переднього краю бомбами. Вони просуватимуться по випаленій землі в глибину нашої оборони. Ми вже бачили ефективне та нестандартне рішення розв'язання цієї проблеми – "сушкопад", – переконаний Євлаш.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що в України є значні проблеми з системами інженерних укріплень на фронті.

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