Росіяни змінили тактику ударів по Харкову: мер розповів деталі

Російська окупаційна армія змінили тактику ударів по Харків. Втім, місто надалі є ціллю як російських ракет, так і дронів.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Le Monde.

"Росіяни змінили тактику. У першу зиму вони атакували нашу енергетичну інфраструктуру", - наголосив міський голова.

З його слів, останні два місяці окупанти дедалі частіше обстрілюють цивільне населення за допомогою безпілотників і ракет С-300.

Терехов наголошує, що російський президент-диктатор Володимир Путін досі мріє про захоплення Харкова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив: не вважає, що наразі Харків захищений до тої міри, щоб можна було радити місцевим жителям повертатися до міста з евакуації.

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