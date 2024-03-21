Росіяни змінили тактику використання артилерії на фронті: деталі

На Лиманському напрямку вже давно спостерігається зосередження доволі серйозних засобів артилерії. І їхня кількість є значною.

Про це в ефірі телемарафону сказала пресофіцерка 66-ї ОМБр Олена Кулідоброва.

Водночас перебої з постачанням снарядів є не лише в нас, акцентувала вона, але й у противника. Це дуже видно зі зміни тактики застосування артилерії.

"Ще не так давно ворог міг собі дозволити одночасний зосереджений вогонь по наших позиціях ствольною, реактивною артилерією. Натомість зараз, за даними розвідки, ми бачимо економію снарядів і з боку ворога", – підсумувала Кулідоброва.

Нагадаємо, на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 25 бойових зіткнень.

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