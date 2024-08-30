Росіяни змінюють місця дислокації складів у Криму: подробиці

Зокрема, окупанти розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка.
Російські війська активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму.
Про це повідомляє "Атеш".
"Російські збройні сили продовжують переміщати склади з боєприпасами, паливом та мобільними заправними станціями через часті удари по них", - йдеться в повідомленні.
З цією метою росіяни розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка.
"Агенти відстежують усі переміщення бензовозів на півострові та фіксують нові місця зберігання", - додали в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що партизани в Сочі виявили російську систему ППО "Панцирь-С1", яку розмістили просто на пляжі для відпочивальників.
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