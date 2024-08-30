Росіяни змінюють місця дислокації складів у Криму: подробиці

Російські війська активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму.

Про це повідомляє "Атеш".

"Російські збройні сили продовжують переміщати склади з боєприпасами, паливом та мобільними заправними станціями через часті удари по них", - йдеться в повідомленні.

З цією метою росіяни розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка.

Росіяни змінюють місця логістичних шляхів в Криму

"Агенти відстежують усі переміщення бензовозів на півострові та фіксують нові місця зберігання", - додали в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що партизани в Сочі виявили російську систему ППО "Панцирь-С1", яку розмістили просто на пляжі для відпочивальників.

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