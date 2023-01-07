Росіяни змусили працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ - Генштаб

Окупанти тиснуть на цивільне населення.
Окупанти змусили близько трьох тисяч працівників тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції отримати паспорти РФ.
Про це повідомив Генштаб Збройних сил України 7 січня.
"Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих і зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти", - йдеться в повідомленні.
Окупанти вивели в місті з обігу українську гривню, погрожуючи підприємцям штрафами й вилученням майна,
"Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", - повідомили в зведенні.
Нагадаємо, у Каховці Херсонської області росіяни намагаються заборонити обіг української гривні. Вони здійснюють рейди торговельними точками. Їхнім власникам погрожують не лише вилученням отівки, а й товару - якщо знайдуть українську валюту.
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