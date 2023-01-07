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Росіяни змусили працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ - Генштаб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни змусили працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ - Генштаб

Фото: unian.net

Окупанти тиснуть на цивільне населення.

Окупанти змусили близько трьох тисяч працівників тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції отримати паспорти РФ.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України 7 січня.

"Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих і зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти", - йдеться в повідомленні.

Окупанти вивели в місті з обігу українську гривню, погрожуючи підприємцям штрафами й вилученням майна,

"Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", - повідомили в зведенні.

Нагадаємо, у Каховці Херсонської області росіяни намагаються заборонити обіг української гривні. Вони здійснюють рейди торговельними точками. Їхнім власникам погрожують не лише вилученням отівки, а й товару - якщо знайдуть українську валюту.

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Дата публікації
Перегляди
506
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