Росіяни знайшли новий спосіб заохочення українців на ТОТ отримувати паспорт РФ: що пропонують натомість

Вочевидь, загарбники перебувають у відчаї, бо не можуть виконати завдання керівництва з паспортизації.

Так, окупанти вигадали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт РФ. В обмін на нікому не потрібну "червону книжку" вони пропонують людям вугілля.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Як зазначається, наразі на ТОТ мінусова температура. До прикладу, на Херсонщині росіяни видають людям пільгове вугілля, але за однієї умови – наявність російського паспорта. Долі українців ніколи не цікавили цинічних росіян, тож вони вчергове змушують людей перебувати у безвихідному становищі. Без паспорта держави-агресорки мешканці, які не мають змогу придбати паливо самостійно, приречені на холодну смерть.

"Значна кількість сіл без електроенергії через нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону. Проте росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні", – пишуть у Центрі.

Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України. Для цього вони запустили інтернет-сервіс під назвою "Я в Росії”.

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