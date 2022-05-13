Росіяни знищили ракетою Дергачівський будинок культури: там був гумштаб

Російська армія не припиняє обстрілювати Харківську область.

У ніч проти п'ятниці, 13 травня, запустили ракету по Дергачах. Росіяни знищили Дергачівський будинок культури.

Про це повідомили у Дергачівській міській раді.

"На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим 13 травня видавання гуманітарної допомоги не буде. Наразі місцева влада вирішує логістичні питання.

До слова, 12 травня окупанти населений пункт обстрілювали з системи "Ураган". Тоді було пошкоджено будівлю гуманітарного штабу, приміщення РАЦСу, зруйновано харчоблок Дергачівської лікарні, частину поліклініки разом з рентгенологічним кабінетом. Крім того, загинули дві людини. Чотири місцеві мешканці отримали поранення, двоє з яких – медики.

Як повідомлялося, росіяни намагаються прорватися до Слов'янська і Краматорська, аби взяти ЗСУ в кільце. Британська розвідка інформує про те, що окупанти держави-терористки кидають усі свої сили, щоб прорватися до цих населених пунктів.

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