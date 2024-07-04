Росіяни знищують Торецьк: як живе місто майже на лінії фронту

70-80% Торецька повністю зруйновано і 100% пошкоджено. Немає жодної квартири чи житлового будинку, який би не отримав ушкодження.

Ситуація на Торецькому напрямку дуже складна. Росіяни намагаються прорватися до міста і обстрілюють Торецьк з усіх видів зброї.

Яка зараз ситуація у прифронтовому місті, яке скоро може спіткати доля Бахмута, Авдіївки та інших повністю зруйнованих росіянами українських міст, розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Торецьк на карті / Фото: Deepstatemap

Скільки людей залишилося у Торецьку

За його словами, у Торецьку залишилося 4,5 тисячі населення. Загалом у Торецькій громаді залишилося 9,5 тисяч людей. Сюди належать 2 міста, 10 селищ і 7 сіл. За останній тиждень вдалося вивезли 1378 людей. Наразі місті відсутнє електропостачання і відбуваються постійні обстріли.

Місцева жителька у Торецьку. Фото 24ОМБр імені Короля Данила

До повномасштабного вторгнення у Торецьку проживало понад 30 тис. людей.

РФ знищує місто з усіх видів озброєння

"Від центра міста лишилось кілометри два-три до бойових дій, а в деяких місцях, можливо, навіть і менша відстань. Вони (російські військові – ред.) використовує всі види озброєння і знищують Торецьк.

На сьогодні немає такого виду озброєння, який би не міг безперешкодно влучити у будь-яку частину міста. Тобто усім жителям потрібно або сидіти в укриттях, або виїжджати в безпечніші регіони України", – каже голова МВА.

Також він уточнив, що 70-80% міста повністю зруйновано і 100% пошкоджено. Немає жодної квартири чи житлового будинку, який би не отримав ушкодження. Через авіаудари у деяких дев'ятиповерхівок повністю зруйновані всі під'їзди – від першого поверху до останнього.

Торецьк. Фото 24ОМБр імені Короля Данила

Батьки потай попривозили дітей до Торецька, попри примусову евакуацію

За даними керівника МВА, у Торецьку можуть бути сім’ї з дітьми, хоча місцева влада проводила примусову евакуацію сімей з дітьми.

"На жаль, траплялось, коли батьки офіційно виїжджали через блокпости, ми робили відповідні відмітки, але потім вони потайки обходили пункти пропуску через обʼїзні шляхи та стежинки і назад завозили дітей в громаду. Батьки навіть не випускали дітей з квартир, аби їх не помітили... У нас були непоодинокі випадки, коли деякі сім’ї примусово вивозили і в друге, і в третє, і навіть вшосте. Я точно можу сказати, що ще декілька дітей може лишатися. Ми ж не маємо права заходити в квартири. Згідно з офіційною інформацією, вони виїхали, але батьки їх завезли назад", – розповів Василь Чинчик.

Раніше у Генштабі розповіли, що окупанти значно активізувалися на Торецькому напрямку.

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