"Росіяни знищують все на своєму шляху": без води і електрики залишилася вся Луганщина

"Росіяни знищують все на своєму шляху": без води і електрики залишилася вся Луганщина

У Луганській області практично не залишилося вцілілих об'єктів інфраструктури.

Внаслідок бойових дій без водопостачання та електрики опинилася вся Луганщина. Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.

Про це заявив очільник Луганської обласної військової адмністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни знищують все на своєму шляху. Якісь лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок. Зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють лише електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання", - повідомив голова ОВА.

Наразі понад 21 тисяча абонентів регіону залишається із газом. Йдеться про п’ять населених пунктів. Втім, не у кожному з них газ є повсюди.

За словами Гайдая, у тимчасово захопленому Новопскові окупанти країни-агресорки самовільно втрутились в роботу магістрального газогону "Новопсков-Шебелинка", який транспортує газ до Луганської та Донецької областей. Загарбники закрили газові крани на компресорній станції.

Крім того, отримано інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. Зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україною території Донбасу. Фактично йдеться про крадіжку газу, наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку від початку війни, 24 лютого, близько 30% будинків мирних мешканців стали не придатними для проживання. Загалом пошкоджено близько 70% будинків.

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