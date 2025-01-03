Росіяни знову атакували автобус у Херсоні: фото наслідків

На щастя, пасажири не постраждали.
Ворог продовжує підступно атакувати громадський транспорт у Херсоні. У п'ятницю, 3 січня, черговою ціллю окупантів став автобус у передмісті Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Російські окупанти вчергове атакували громадський транспорт у передмісті Херсона. 6 пасажирів, на щастя, не травмувалися", – йдеться у повідомленні.
Начальник МВА також зазначив, що транспортний засіб зазнав ушкоджень і потребує ремонту.
Нагадаємо, напередодні, 2 січня, у Херсоні під ворожий обстріл також потрапила маршрутка. Постраждали п'ятеро людей.
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