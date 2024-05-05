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Росіяни знову атакували Харківщину: Синєгубов розповів про постраждалих

Росіяни знову атакували Харківщину: Синєгубов розповів про постраждалих

Наслідки атаки на Харківщині. / Фото: ГУ НП в Харківській області

Внаслідок атаки є постраждалі.

Ворог продовжує атакувати Харківщину. Під обстріл потрапив Купʼянський район. 

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждав 34-річний цивільний чоловік. 

"У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загорання приватного будинку. Під завалами може знаходитись жінка", - йдеться в повідомленні.

Ще один постраждалий чоловік внаслідок обстрілу Ківшарівки.

"Деталі встановлюються", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові під час тривоги пролунали вибухи. Наразі відомо, що постраждали 10 людей. 

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