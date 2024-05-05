Росіяни знову атакували Харківщину: Синєгубов розповів про постраждалих

Внаслідок атаки є постраждалі.
Ворог продовжує атакувати Харківщину. Під обстріл потрапив Купʼянський район.
Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждав 34-річний цивільний чоловік.
"У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загорання приватного будинку. Під завалами може знаходитись жінка", - йдеться в повідомленні.
Ще один постраждалий чоловік внаслідок обстрілу Ківшарівки.
"Деталі встановлюються", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові під час тривоги пролунали вибухи. Наразі відомо, що постраждали 10 людей.
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