Росіяни знову атакували Одесу: в одному зі зруйнованих будинків знайшли загиблого собаку

Ворог не зупиняє своїх атак.

Черговий акт тероризму з боку росіян стався в Одесі.

Про це інформує очільник міста Геннадій Труханов у повідомленні у соціальних мережах.

Є постраждалі - надається необхідна медична допомога. Попередньо - без загиблих.

"Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють", - зауважив він.

Зараз на місці працюють оперативні служби. Зранку буде розгорнуто міський штаб, куди люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть звертатись за допомогою.

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Нагадаємо, росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.

За даними Повітряних сил, Одеса стала епіцентром нічного удару.

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