Росіяни вдруге від ночі вдарили ракетою по Дніпропетровщині: що відомо

Російська окупаційна армія у вівторок, 4 червня, завдала ракетного удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки росіян є щонайменше один потерпілий - 69-річний чоловік. Окрім того, пошкоджений приватний будинок.

Також Лисак повідомив, що у Криворізькому районі сили ППО збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, над ранок Росія вдарила по Дніпру ракетами. Сили ППО збили дві ракети. Внаслідок падіння уламків сталися пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа.

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