Росіяни вдруге від ночі вдарили ракетою по Дніпропетровщині: що відомо

Також ППО збила російський дрон.
Російська окупаційна армія у вівторок, 4 червня, завдала ракетного удару по Дніпропетровській області.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки росіян є щонайменше один потерпілий - 69-річний чоловік. Окрім того, пошкоджений приватний будинок.
Також Лисак повідомив, що у Криворізькому районі сили ППО збили ворожий безпілотник.
Нагадаємо, над ранок Росія вдарила по Дніпру ракетами. Сили ППО збили дві ракети. Внаслідок падіння уламків сталися пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа.