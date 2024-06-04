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Росіяни вдруге від ночі вдарили ракетою по Дніпропетровщині: що відомо

Росіяни вдруге від ночі вдарили ракетою по Дніпропетровщині: що відомо

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Також ППО збила російський дрон.

Російська окупаційна армія у вівторок, 4 червня, завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки росіян є щонайменше один потерпілий - 69-річний чоловік. Окрім того, пошкоджений приватний будинок. 

Також Лисак повідомив, що у Криворізькому районі сили ППО збили ворожий безпілотник. 

Нагадаємо, над ранок Росія вдарила по Дніпру ракетамиСили ППО збили дві ракети. Внаслідок падіння уламків сталися пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа. 

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