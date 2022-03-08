Росіяни знову атакували Суми: яка ситуація в регіоні

Голова ОВА розповів про ситуацію у різних районах Сумщини.
7 березня після 23 години на Суми і Сумський район російські ворожі літаки скинули авіабомби.
Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди.
За інформацією голови ОВА, є загиблі і травмовані. Серед постраждалих — діти. Рятувальники працюють на місцях.
Вдень 7 березня на Сумщині бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Як повідомив Живицький, четверо молодих хлопців загинули.
Також він розповів про ситуацію в інших районах Сумщини.
Охтирка
Найскладніше зараз — в Охтирці. Ворожа артилерія розбомбила Охтирку ввечері 7 березня. Розбиті житлові квартали та атакаована і раніше ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби.
Тростянець
Тростянець — єдине місто Сумської області, тимчасово окуповане російськими військами.
"Сьогодні відбулась жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що усі заступники знаходяться на своїх місцях та працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста", — зазначив Живицький.
Роменщина
Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях. Проте ворогові так просто з рук це не сходить. Українські захисники продовжують нищити колони техніки росіян.
Конотоп
Конотоп попри всі фейки залишається українським. У центрі майорить український стяг, окупантів у місті немає, повідомляє міський голова Артем Семеніхін.
Шостка
На території Шосткинської громади немає ворожих блок-постів та російських військ. Заблоковані основні транспортні магістралі по півночі і півдню цього району.
Крім того, ЗСУ знищили ще одну колону російської ворожої техніки під Сумами.
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