Росіяни знову атакували Суми: яка ситуація в регіоні

Росіяни знову атакували Суми: яка ситуація в регіоні

Голова ОВА розповів про ситуацію у різних районах Сумщини.

7 березня після 23 години на Суми і Сумський район російські ворожі літаки скинули авіабомби.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди.

За інформацією голови ОВА, є загиблі і травмовані. Серед постраждалих — діти. Рятувальники працюють на місцях.

Вдень 7 березня на Сумщині бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Як повідомив Живицький, четверо молодих хлопців загинули.

Також він розповів про ситуацію в інших районах Сумщини.

Охтирка

Найскладніше зараз — в Охтирці. Ворожа артилерія розбомбила Охтирку ввечері 7 березня. Розбиті житлові квартали та атакаована і раніше ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби.

Тростянець

Тростянець — єдине місто Сумської області, тимчасово окуповане російськими військами.

"Сьогодні відбулась жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що усі заступники знаходяться на своїх місцях та працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста", — зазначив Живицький.

Роменщина

Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях. Проте ворогові так просто з рук це не сходить. Українські захисники продовжують нищити колони техніки росіян.

Конотоп

Конотоп попри всі фейки залишається українським. У центрі майорить український стяг, окупантів у місті немає, повідомляє міський голова Артем Семеніхін.

Шостка

На території Шосткинської громади немає ворожих блок-постів та російських військ. Заблоковані основні транспортні магістралі по півночі і півдню цього району.

Крім того, ЗСУ знищили ще одну колону російської ворожої техніки під Сумами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.