Росіяни знову обстріляли енергооб'єкт ДТЕК напередодні Нового року

У суботу ввечері, 31 грудня, Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК. Обладнання ТЕС зазнало пошкоджень.

"Це вже 23-тя терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК. Продовжуємо тримати енергетичний фронт у новому 2023 році", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака по Україні 31 грудня

У суботу російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Очільник Київськох ОВА також повідомив, що у ніч проти 1 січня окупанти внаслідок атаки пошкодили об’єкт інфраструктури в області.

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