Росіяни знову розгоняють черговий фейк про нібито наступ на Київ "найближчими днями"

Росіяни знову розгоняють черговий фейк про нібито наступ на Київ "найближчими днями"

Росія намагається посіяти паніку серед населення міст України, які були звільнені від окупації.

Так, ворог поширює фейки про нібито новий наступ на Київ.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Окупанти розсилають текстові повідомлення з залякуваннями. Мовляв, у період від 10 по 15 червня російські війська нібито знову спробують захопити Київську область з "висадкою десанту у Гостомелі".

Військові закликали не піддаватися на провокації ворога.

"Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, звільнених від окупації… Не піддавайтесь на провокації! ЗСУ уважно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію та завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами", - наголосили у ЗСУ.

Зазначимо, щодня загарбники вигадують нові дезінформаційні вкиди, аби дискредитувати ЗСУ. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України поділилися добіркою неправдивої інформації, яку росіяни ширили протягом минулої доби.

Сергій Лещенко доповів про фейки та пропаганду окупантів – брифінг за 9 травня

Читайте також: