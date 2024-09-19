Росіяни знову вдарили по Харкові: перебувайте в укриттях

У ніч на 19 вересня 2024 року росіяни знову завдали удару по місту.

Про це інформує у повідомленні у соціальній мережі Ігор Терехов.

На цей раз попередньо трьома КАБами. Можливі повторні прильоти. Будьте обережні.

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Нагадаємо, у Харкові рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої мешканки багатоповерхівки, куди російські війська поцілили КАБом. Поранення дістали 42 людини, ще одна, на жаль, загинула.

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