Росіяни знову вдарили по Харкові: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч на 19 вересня 2024 року росіяни знову завдали удару по місту.
Про це інформує у повідомленні у соціальній мережі Ігор Терехов.
На цей раз попередньо трьома КАБами. Можливі повторні прильоти. Будьте обережні.
Нагадаємо, у Харкові рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої мешканки багатоповерхівки, куди російські війська поцілили КАБом. Поранення дістали 42 людини, ще одна, на жаль, загинула.
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