Харків під вогнем, є загиблі: все, що відомо про атаку

За попередніми даними, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв.

Після обіду 30 серпня Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Мер заявив про влучання просто у центрі міста.

Усе, що відомо про атаку – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Окупанти бʼють по Харкову

Росіяни продовжують атакувати Харків керованими авіаційними бомбами. 30 серпня росіяни після обіду взялися обстрілювати місто, мер Терехов заявив про влучання по центру Харкова.

"Один з ударів прийшовся по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Будьте обережні - ворог продовжує запуски своїх КАБів", - йдеться в повідомленні.

Зникло світло! Удари в області!

Вже за кілька хвилин у частині районів Харкова зникло світло та вода після серії вибухів. Місцеві пабліки поширили фото після вибухів, у кількох районах міста здійнявся густий дим.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив влучання у Харкові, а також повідомив вибухи в області.

"За попередніми даними, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. На цю хвилину - без постраждалих", - вказано в повідомленні.

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А вже за кілька хвилин стало відомо, що у Харкові окупанти поцілили у 12-ти поверховий житловий будинок. - дописали закадровивм

За попередніми даними, щонайменше двоє загиблих, пʼятеро поранених.

За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється.

Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується.

"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих", - йдеться в повідомленні.

Вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі.

Жахливий удар по Купʼянську!

Нагадаємо, що 28 серпня, російські терористи жорстоко обстріляли центр Купʼянська Харківської області. За словами начальника Купʼянської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, руйнування досить великі, але, на щастя, обійшлось без загиблих. Він додав, що росіяни обстріляли місто буквально за 10 хвилин до кінця робочого дня. Згодом стало відомо, що кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Куп'янську збільшилася до 14, серед них – троє поліцейських.

Додамо, окупанти вбили дівчинку просто на дитячому майданчику.

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