Росіяни знову вдарили по Костянтинівці: є поранені

Російські війська у п'ятницю, 9 серпня, здійснили ще один обстріл Костянтинівки. Внаслідок атаки поранено 2 цивільних.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Цього разу окупанти вдарили зі "Смерчів" по приватному сектору.

Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід.

"Крім того, з'явилася оновлена інформація щодо ранкового удару – наразі відомо про 11 загиблих і 37 поранених", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. Внаслідок російського авіаудару по Костянтинівці зафіксовано 11 загиблих і 37 поранених.

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