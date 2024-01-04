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Росіяни знову вдарили по Нікопольщині: які наслідки обстрілів

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Росіяни знову вдарили по Нікопольщині: які наслідки обстрілів

Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня

Страждають від російської агресії, як і раніше, мирні українці.

За день 4 січня по Нікопольщині поцілили 8  ворожих дронів-камікадзе. Ще 6 разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії.  

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За даними ОВА, під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранені двоє чоловіків – 56 та 67 років. 

Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня / ©
Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня

Додається, що в районі:

  • пошкоджені майже два десятки будинків;
  • понівечені приватне та промислове підприємства;
  • побиті кілька гаражів, авто та господарських споруд;
  • зачепило лінії електропередач та газогони.
Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня / ©
Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня

Нагадаємо, 3 січня наші захисники збили у Дніпропетровському районі 2 ворожі ракети. На щастя, минулося без жертв.

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Дата публікації
Перегляди
258
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