Росіяни знову вдарили по Нікопольщині: які наслідки обстрілів

Страждають від російської агресії, як і раніше, мирні українці.
За день 4 січня по Нікопольщині поцілили 8 ворожих дронів-камікадзе. Ще 6 разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За даними ОВА, під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранені двоє чоловіків – 56 та 67 років.
Додається, що в районі:
- пошкоджені майже два десятки будинків;
- понівечені приватне та промислове підприємства;
- побиті кілька гаражів, авто та господарських споруд;
- зачепило лінії електропередач та газогони.
Нагадаємо, 3 січня наші захисники збили у Дніпропетровському районі 2 ворожі ракети. На щастя, минулося без жертв.
Читайте також: