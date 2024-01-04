Росіяни знову вдарили по Нікопольщині: які наслідки обстрілів

Страждають від російської агресії, як і раніше, мирні українці.

За день 4 січня по Нікопольщині поцілили 8 ворожих дронів-камікадзе. Ще 6 разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За даними ОВА, під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранені двоє чоловіків – 56 та 67 років.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня

Додається, що в районі:

пошкоджені майже два десятки будинків;

понівечені приватне та промислове підприємства;

побиті кілька гаражів, авто та господарських споруд;

зачепило лінії електропередач та газогони.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 4 січня

Нагадаємо, 3 січня наші захисники збили у Дніпропетровському районі 2 ворожі ракети. На щастя, минулося без жертв.

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